Parco Leonardo | scoperta società con 20 lavoratori in nero | imprenditore cinese denunciato

(Di sabato 15 aprile 2023) Fiumicino – Venti“in”, su un totale di 24 impiegati, sono stati individuati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, nel corso di un controllo a un magazzino ubicato nella zona “” riconducibile a unaoperante nel commercio al dettaglio di oggettistica. A conclusione dell’attività ispettiva delle Fiamme Gialle della Compagnia di Fiumicino, sono state comminate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 270.000 euro, per la mancata comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da parte del datore di lavoro, dell’instaurazione del rapporto di impiego e per il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti senza strumenti tracciabili. L’amministratore della, un cittadino di nazionalità ...