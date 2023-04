Paolo Del Debbio e la rom? Per sei ore | un calcolo clamoroso

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 15 aprile 2023) La trasmissione condotta daDelsu Rete 4, Dritto e Rovescio, ha affrontato in maniera appassionata il tema delle borseggiatrici e dei campi nomadi fuori controllo. Tutto è iniziato lo scorso 16 marzo, quando si scatenarono le polemiche per i filmati realizzati in metropolitana. Dritto e Rovescio, in particolare, avrebbe trattato l'argomento per più tempo rispetto ad altri programmi. Stando a quanto riportato da TvBlog, il talk avrebbe dedicato ben sei ore ainelle ultime cinque puntate: "Sei ore nette, nel senso che non considerano le interruzioni pubblicitarie. Il dato fa riferimento all'ultimo mese", si legge sul portale. TvBlog fa sapere che nella puntata del 16 marzo, sui 180 minuti complessivi di trasmissione, l'argomento ha occupato mezz'ora. Poi, negli appuntamenti successivi, il tema sarebbe ...