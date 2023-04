Paolo Bonolis | malore e ricovero lampo | ecco cos’è successo

Leggi su howtodofor

(Di sabato 15 aprile 2023) Unimprovviso e subito dopo ilin ospedale:cosa èall’amatissimo conduttore televisivo. Una notizia del genere non può passare di certo inosservata. Purtroppo non molto tempo fa, il caroe la sua famiglia hanno passato attimi di panico a causa di unimprovviso dell’uomo. Quel’occasione fu davvero drammatica, tanto che i media si informarono subito dell’accaduto, riportando diverse notizie in merito; ma cosa èesattamente allo storico conduttore? Il personaggio dici accompagna da diversi anni nel nostro piccolo schermo. La sua simpatia è innegabile, da diversi anni lo vediamo al timone di Avanti un Altro, ...