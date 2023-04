Paolini-Schmiedlova in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Italia-Slovacchia, BJK Cup 2023 (Di sabato 15 aprile 2023) Jasmine Paolini affronterà Anna-Karolina Schmiedlova nel terzo match di singolare tra Italia e Slovacchia, match valido per le fasi preliminari della BJK Cup 2023. Avanti 2-0, le azzurre proveranno ad archiviare la pratica al più presto. Il primo match point ce l’ha sulla racchetta la giocatrice toscana, che a Palermo ha sconfitto questa rivale e oggi proverà a ripetersi: il match si prospetta piuttosto equilibrato. Obiettivo riscatto invece per Schmiedlova, che al debutto nel weekend ha perso in due set da Giorgi e proverà a rifarsi contro Jasmine. SEGUI IL LIVE CALENDARIO, PROGRAMMA, ORARI E diretta La sfida tra Paolini e Hurncakova andrà in scena oggi, sabato 15 aprile, a partire dalle ore 13:00. La ... Leggi su sportface (Di sabato 15 aprile 2023) Jasmineaffronterà Anna-Karolinanel terzo match di singolare tra, match valido per le fasi preliminari della BJK Cup. Avanti 2-0, le azzurre proveranno ad archiviare la pratica al più presto. Il primo match point ce l’ha sulla racchetta la giocatrice toscana, che a Palermo ha sconfitto questa rivale eproverà a ripetersi: il match si prospetta piuttosto equilibrato. Obiettivo riscatto invece per, che al debutto nel weekend ha perso in due set da Giorgi e proverà a rifarsi contro Jasmine. SEGUI IL LIVE CALENDARIO, PROGRAMMA, ORARI ELa sfida trae Hurncakova andrà in scena, sabato 15 aprile, a partire dalle ore 13:00. La ...

