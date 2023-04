(Di sabato 15 aprile 2023) ' Con Renato Mambor? Ho'. Ospite a 'Verissimo',parla della sua storia d'amore con il pittore, a cui èlegata per dodici anni . Leggi Anche Raffaella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mellaingg : Bellissima intervista a Paola Pitagora, più ospitate così #verissimo - Methamorphose30 : Paola Pitagora una donna molto saggia #Verissimo - Federic01996 : Che donna boom Paola Pitagora, intervista bellissima A #Verissimo #LuceDeiTuoiOcchi2 - Rosablu2021 : Paola Pitagora finalmente una vera artista la prima del pomeriggio. #Verissimo - LuceBonet : Paola Pitagora attrice italiana nata a Parma Protagonista in 'Luce dei tuoi occhi' fictionin sei srrate su canale 5… -

' Con Renato Mambor Ho tradito e sono stata tradita '. Ospite a 'Verissimo',parla della sua storia d'amore con il pittore, a cui è stata legata per dodici anni . Leggi Anche Raffaella Fico: 'Balotelli Ci abbiamo riprovato varie volte' - E sulla sua verginità ...Siamo felicissimi di avere con noi oggi l'incredibile, pronta a condividere la sua stimolante storia di successo e di amore ...Oggi abbiamo il privilegio di ospitare l'incredibile, celebre attrice e cantante. Condividerà la sua storia, dalla sua illustre carriera e ...

Paola Pitagora: "Ho tradito e sono stata tradita" TGCOM

Sabato 15 e domenica 16 aprile torna, alle ore 16,30 su Canale 5 , l’appuntamento con Verissimo. Silvia Toffanin accoglie in studio l’attrice Paola Pitagora , impegnata nella seconda stagione della… L ...Anticipazioni Luce dei tuoi occhi 2: l'attrice diventa nonna per la seconda volta "Così pare" C'è grande attesa per la seconda puntata della serie tv di ...