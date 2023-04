Paola Pitagora, chi sono il marito Ciro e la figlia Evita Ciri (Di sabato 15 aprile 2023) Paola Pitagora, dal matrimonio con il marito Ciro Ciri è arrivata la figlia Evita, che ha seguito le orme della madre divenendo un’attrice e regista teatrale. Il volto del cinema italiano sarà tra gli ospiti di “Oggi è un altro giorno”, in onda a partire dalle 14:05 su Raiuno, dove si racconterà tra carriera e vita privata alla conduttrice Serena Bortone. Dopo la lunga storia d’amore con il collega Riccardo Mambor che l’ha accompagnata per dodici anni ed i flirt con Gianni Morandi e Tito Schipa Jr, la Pitagora si è sposata con Ciro Ciri, che l’ha resa madre della figlia Evita. Classe 1980, Evita Ciri nasce a Roma, per poi dopo la la laurea ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 15 aprile 2023), dal matrimonio con ilè arrivata la, che ha seguito le orme della madre divenendo un’attrice e regista teatrale. Il volto del cinema italiano sarà tra gli ospiti di “Oggi è un altro giorno”, in onda a partire dalle 14:05 su Raiuno, dove si racconterà tra carriera e vita privata alla conduttrice Serena Bortone. Dopo la lunga storia d’amore con il collega Riccardo Mambor che l’ha accompagnata per dodici anni ed i flirt con Gianni Morandi e Tito Schipa Jr, lasi è sposata con, che l’ha resa madre della. Classe 1980,nasce a Roma, per poi dopo la la laurea ...

