Paola Di Nicola Travaglini, la prima giudice: «La mia battaglia contro l'omissione del valore del femminile» (Di sabato 15 aprile 2023) La consulente giuridica della Commissione parlamentare sul femminicidio rimette mano al suo libro, La giudice - una donna in magistratura, per spiegare quanto ancora serva, anche nei tribunali, lottare per i diritti di tutte le donne

