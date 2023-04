Pamela Camassa rivela come si sta preparando per L’Isola dei Famosi

Leggi su 361magazine

(Di sabato 15 aprile 2023)prima di partire perdeisi racconta a Verissimo: ecco le sue dichiarazioniè pronta a sbarcare in Honduras per viversi una nuova avventura televisiva.sarà nel cast ufficiale della 17esima edizione dedei. La nuova edizione prenderà il via ufficialmente lunedì 17 aprile in prima serata su Canale 5 e verrà condotto da Ilary Blasi. In studio la conduttrice sarà affiancata da due eccezionali opinionisti, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, mentre Alvin è l’inviato direttamente dall’Honduras. Leggi anche –> Fabrizio Corona scrive una lettera per l’amico Massimo Giletti: “Non mollare proprio ora” Le parole della naufraga: ecco le dichiarazionidopo ...