Pallanuoto, Serie A1 2023: risultati e classifica della 24ma giornata. Vince l'AN Brescia

Dopo l'anticipo di ieri che ha visto primeggiare la capolista Pro Recco, sono andato in scena altri cinque incontri per la Serie A1 di Pallanuoto maschile. L'ultima sfida, il derby tra Netafim Bogliasco 1951 e RN Savona, andrà in scena giovedì. Andiamo a scoprire tutti i risultati e la classifica aggiornata.

Ventiquattresima giornata
Sabato 15 aprile
Iren Genova Quinto-Check UP RN Salerno 14-6
AN Brescia-CC Ortigia 1928 12-8
Nuoto Catania-Pallanuoto Trieste 11-12
CN Posillipo-Anzio Waterpolis 11-7
Telimar-Distretti Ecologici Nuoto Roma 15-8

Classifica
PRO RECCO 73
AN Brescia 70
CC ORTIGIA 1928 56
TELIMAR 53
Pallanuoto TRIESTE 49
RN SAVONA 41
IREN GENOVA QUINTO 37
CN POSILLIPO ...

