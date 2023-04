(Di sabato 15 aprile 2023)ildel 2°di qualificazione dellaCupdi: ad Atene, in Grecia, dal 19 al 21 aprile ililed, per definire le teste di serie delle Final di Long Beach. L’Italia, che porta con sé 6 punti dal 1°, esordirà mercoledì 19 alle ore 15.00 italiane contro i, a quota 9, poi sfiderà nuovamente gli USA (che partiranno con 7 punti) giovedì 20 alle 19.00 italiane, infine chiusura contro l’(6 punti come le azzurre) venerdì 21 alle 19.00., Serie A1 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... laziofc5 : @Giovanni_2712 Dopo il calcio femminile se so messi a seguì pure la pallanuoto Manco per il fois gras siete boni… - Zia_Paa : @robven606 @RomaNuoto Dopo il calcio femminile mo seguono la pallanuoto ?????? - OttavianiToni : @Klosevic11 Devono decidere se è più importante la pallanuoto o il calcio femminile. In questi casi consiglio sempre il curling. - callmegoodlife : In questa fredda mattina del 15 aprile 2023, i romanisti, dopo basket e calcio femminile, scoprono la PALLANUOTO. - flamanc24 : RT @Theshrimp19002: Romanisti che dopo il derby si sono dati prima al calcio femminile ed ora alla pallanuoto. Non vi passa più #sarri #p… -

... basket , rugby , ciclismo , atletica leggera , scherma , vela ,, canottaggio , tennis ... oltre a Ludovica Mantovani (presidente della Divisione Calciodella Federcalcio e numero ...Il Setterosa del ct Carlo Silipo esce sconfitto dall'ultimo impegno nel primo round della World Cup 2023 di, andato in scena a Rotterdam (Olanda). Dopo le vittorie contro Cina e Spagna, l'Italia si è arresa per 13 - 14 alle campionesse olimpiche e mondiali in carica degli Stati Uniti. ...Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della sfida Italia - Usa della World Cup 2023 diaggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un'emozione. ...

Pallanuoto femminile, World Cup 2023: definito il calendario del 2° turno. Il Setterosa giocherà il Playoff con USA, Paesi Bassi ed Ungheria OA Sport

Definito il calendario del 2° turno di qualificazione della World Cup 2023 di pallanuoto femminile: ad Atene, in Grecia, dal 19 al 21 aprile il Setterosa giocherà il Playoff con USA, Paesi Bassi ed Un ...La partita della partite. Cresce l’attesa per il match più atteso dell’anno in casa Cosenza Pallanuoto. La capolista bruzia, per la serie A2 femminile, sarà impegnata in trasferta, domenica pomeriggio ...