Pallanuoto | Euro Cup 2023 | Savona-Vasas 8-8 Sarà decisivo il ritorno a Budapest

(Di sabato 15 aprile 2023) Pari e patta nella finale d’andata dell’Cup 2022-di: finisce infatti 8-8 il match tra Rari Nantesed i magiari dell’A Hid-Plaket. Si deciderà tutto nella sfida diprevista sabato 29 aprile alle ore 18.00 a. Il primo break è del, che si porta sul 3-1 nel primo quarto, ma ilaccorcia e poi fallisce il rigore del possibile 3-3. Il pari arriva in avvio di seconda frazione, i liguri allungano ancora sul 5-3, ma di nuovo i magiari hanno la forza di impattare a metà gara sul 5-5. Nuovo strappo delnel corso del terzo periodo, con i padroni di casa che si portano sul 7-5, ma gli ungheresi accorciano nonostante un secondo rigore fallito. Nell’ultimo quarto ...

Prima, però, la ventiseiesima giornata, che vedrà sabato prossimo i palermitani in trasferta contro la Rari Nantes Savona, impegnata in queste ore nell'andata della finale di LenCup. La cronaca ...... Campopiano - Randelovic, Gabor FINISCE QUI LA FINALE D'ANDATA DILEN CUP! UNA RARI NANTES SAVONA ENTUSIASMANTE PAREGGIA 8 - 8 LA FINALE D'ANDATA DILEN CUP! Biancorossi mai in svantaggio e ......dell'assessore allo sport Francesco Rossello a qualche ora dalla tanto attesa finale di Len... nei primi anni 2000 il calcio e laerano altrettanti seguiti, c'è la cultura a Savona del ...

