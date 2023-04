Palladino: «Vittoria dedicata a Galliani e Berlusconi! Grande prestazione» (Di sabato 15 aprile 2023) Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine di Inter-Monza, match terminato con il punteggio di 0-1. SODDISFAZIONE – Queste le parole di Palladino: «Siamo stati bravi a venire qui e fare una Grande prestazione. Una prestazione difensiva, ordinata. Dovevamo essere bravi a limitare le grandi qualità dell’Inter, che è una squadra forte. Sono giocatori temibili, calciano anche da fuori. E credo che abbiamo fatto davvero una Grande prestazione. Sono fiero dei ragazzi, avevo la sensazione che potessimo fare bene oggi. Lo avevo visto in settimana, si è verificato oggi. Li ringrazio. Abbiamo fatto una partita ordinata, dovevamo sfruttare di più le ripartenza sapevamo che l’Inter si apriva un po’. Ci è mancata la qualità negli ultimi metri, dobbiamo ... Leggi su inter-news (Di sabato 15 aprile 2023) Raffaeleha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine di Inter-Monza, match terminato con il punteggio di 0-1. SODDISFAZIONE – Queste le parole di: «Siamo stati bravi a venire qui e fare una. Unadifensiva, ordinata. Dovevamo essere bravi a limitare le grandi qualità dell’Inter, che è una squadra forte. Sono giocatori temibili, calciano anche da fuori. E credo che abbiamo fatto davvero una. Sono fiero dei ragazzi, avevo la sensazione che potessimo fare bene oggi. Lo avevo visto in settimana, si è verificato oggi. Li ringrazio. Abbiamo fatto una partita ordinata, dovevamo sfruttare di più le ripartenza sapevamo che l’Inter si apriva un po’. Ci è mancata la qualità negli ultimi metri, dobbiamo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... calciomercatoit : RT @GiokerMusso: ??? #InterMonza - #Palladino in conferenza: 'Abbiamo fatto una gara da squadra completa, siamo stati perfetti in entrambe l… - TuttoMercatoWeb : LIVE TMW - Palladino: 'Vittoria dedicata a Berlusconi e Galliani. Contratto? Non m'interessa dei soldi' - Tele_Nicosia : MILANO (ITALPRESS) - Vittoria clamorosa per il Monza di Palladino, che batte l'Inter per 1-0 grazie a un gol di Cal… - internewsit : Palladino: «Vittoria dedicata a Galliani e Berlusconi! Grande prestazione» - - GiokerMusso : ??? #InterMonza - #Palladino in conferenza: 'Abbiamo fatto una gara da squadra completa, siamo stati perfetti in ent… -