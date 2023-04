Palladino | «Vincere a San Siro emozionante Porterò tutti a cena»

(Di sabato 15 aprile 2023) Raffaeleha parlato su Dazn della grande vittoria del Monza sull’Inter a San. Emozione unica per il tecnico dei brianzoli. DELUDENTE – Raffaeleha detto questo dopo la partita: «Vero, avevo delle belle sensazioni, ho sentito energia positiva perché ho visto che i giocatori ci credevano. Avevo la percezione che la squadra venisse qui a fare partita di spessore, ordinata. Se vai a prendere l’Inter molto alta ti prende alle spalle, giocano bene ma i ragazzi hanno interpretato al meglio. Le occasioni avute le abbiamo sfruttate, sono stati bravi e sono fieri di loro. La salvezza è arrivata, dobbiamo cercare ora di finire al meglio il campionato. Ovviamente io ringrazio i calciatori perché voglio bene a, ogni giorno mi danno tutto e io cerco di ripagarli con premi e qualsiasi cosa mi venga in ...

Palladino: «Vincere a San Siro è bellissimo: Monza emozionante!» Inter-News.it

