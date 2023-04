Palladino: «Vincere a San Siro è bellissimo: Monza emozionante!» (Di sabato 15 aprile 2023) A Sky Sport nel post-partita di Inter-Monza ha parlato il tecnico della squadra ospite, Raffaele Palladino: le sue parole dopo questa importante vittoria a San Siro. EMOZIONE ? Raffaele Palladino, tecnico del Monza, ha parlato nel post-partita a Sky Sport. Le sue parole dopo la pesante vittoria conquistata a San Siro contro l’Inter (vedi articolo): «È stata una partita incredibile, un’emozione incredibile. Giocare contro questa Inter che sta bene fisicamente e ci teneva a far bene, dopo la vittoria contro il Benfica in Champions League avevano l’obiettivo di Vincere, ma noi siamo stati bravi. Sono fiero di questi ragazzi, siamo entrati nella storia. Vincere a San Siro è bellissimo, non ho parole per ringraziare i ... Leggi su inter-news (Di sabato 15 aprile 2023) A Sky Sport nel post-partita di Inter-ha parlato il tecnico della squadra ospite, Raffaele: le sue parole dopo questa importante vittoria a San. EMOZIONE ? Raffaele, tecnico del, ha parlato nel post-partita a Sky Sport. Le sue parole dopo la pesante vittoria conquistata a Sancontro l’Inter (vedi articolo): «È stata una partita incredibile, un’emozione incredibile. Giocare contro questa Inter che sta bene fisicamente e ci teneva a far bene, dopo la vittoria contro il Benfica in Champions League avevano l’obiettivo di, ma noi siamo stati bravi. Sono fiero di questi ragazzi, siamo entrati nella storia.a San, non ho parole per ringraziare i ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FcInterNewsit : Monza, Palladino a Sky: 'Siamo entrati nella storia, l'Inter voleva vincere' - internewsit : Palladino: «Vincere a San Siro è bellissimo: Monza emozionante!» - - ScavazzaUmberto : Palladino puoi vincere tutte le partite che vuoi, per me rimani sempre un fallito di merda. E ci siamo capiti noi di cosa parlo - TuckerWayne17 : @84Andreac @pap1pap Dio porco hanno fatto gol grazie a Bastoni che è andato a funghi. Noi ci siamo mangiati gol in… - Corrado41906780 : @Fra8882 @wazzaCN Palladino...gobbo . Izzo dovremo ricordarci come esulto' all' andata...serve + cattiveria per vin… -