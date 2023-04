Palazzina crollata nel Lucchese | morto uno dei residenti Estratta viva la moglie | ma gravemente ustionata

Leggi su open.online

(Di sabato 15 aprile 2023) Un uomo di 70 anni è stato ritrovato senza vita tra le macerie di una casa a due piani nel comune di Montecarlo, in provincia di Lucca,in seguito a un’esplosione dovuta, questa l’ipotesi principale, a una fuga di gas. La, 71enne, è stata invecedalle macerie dopo ore di lavoro e portata in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale Cisanello di Pisa. Secondo quanto spiegato dalle forze dell’ordine, avrebbe ustioni su circa il 70 per cento del corpo. Estratto vivo e portato anche lui in codice rosso in ospedale un altro occupante della casa, 46 anni, che abitava da solo nell’appartamento al piano superiore della casa interessata dall’esplosione. Ci sono poi 4 feriti definiti lievi, una donna, i suoi due figli di 9 e 12 anni e sua madre, che si trovavano nella casa attigua a quella ...