Pagelle Bologna-Milan: TOP e FLOP del match – VOTI (Di sabato 15 aprile 2023) I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 30ª giornata di Serie A 2022/23: Pagelle Bologna-Milan Le Pagelle dei protagonisti del match tra Bologna e Milan, valido per la 30ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Pobega FLOP: Origi VOTI: al termine del match L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 aprile 2023) I top ee iai protagonisti delvalido per la 30ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti deltra, valido per la 30ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Pobega: Origi: al termine delL'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bologna_sport : #VirtusMilano, le #pagelle: riecco #Jaiteh, che #Hackett! - giobocciero : I miei voti al derby d’Italia in Eurolega tra la Virtus Bologna e l’Olimpia Milano - LucaNardo97 : RT @OlimpiaMiNews: Le pagelle: un ottimo Voigtmann non basta, per una prova sottotono della squadra biancorossi, con tante perse ed errori… - fabiocavagnera : Le pagelle: un ottimo Voigtmann non basta, per una prova sottotono della squadra biancorossi, con tante perse ed er… - OlimpiaMiNews : Le pagelle: un ottimo Voigtmann non basta, per una prova sottotono della squadra biancorossi, con tante perse ed er… -