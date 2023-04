Pagelle Bologna-Milan 1-1, voti e tabellino Serie A 2022/2023 (Di sabato 15 aprile 2023) Le Pagelle di Bologna-Milan 1-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la trentesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Dall’Ara rossoblù che la sbloccano dopo meno di un minuto con Sansone, prima dell’intervallo arriva il pareggio a opera di Pobega con una gran botta. Nel secondo tempo ritmi alti ma nessun gol e il punteggio non cambia. Di seguito ecco le Pagelle di Bologna-Milan. GLI HIGHLIGHTS Bologna (4-3-3): Skorupski 6.5; Posch 6.5, Soumaoro 6, Lucumì 6.5, Kyriakopoulos 6; Ferguson 6, Schouten 5.5 (40? st Medel sv), Dominguez 5.5; Aebischer 6 (28? st Moro 6), Sansone 7 (12? st Zirkzee), Barrow 6 (28? st Lykogiannis 6). In panchina: Bardi, Sosa, Bonifazi, ... Leggi su sportface (Di sabato 15 aprile 2023) Ledi1-1 con iai protagonisti e ildel match valido per la trentesima giornata di. Al Dall’Ara rossoblù che la sbloccano dopo meno di un minuto con Sansone, prima dell’intervallo arriva il pareggio a opera di Pobega con una gran botta. Nel secondo tempo ritmi alti ma nessun gol e il punteggio non cambia. Di seguito ecco ledi. GLI HIGHLIGHTS(4-3-3): Skorupski 6.5; Posch 6.5, Soumaoro 6, Lucumì 6.5, Kyriakopoulos 6; Ferguson 6, Schouten 5.5 (40? st Medel sv), Dominguez 5.5; Aebischer 6 (28? st Moro 6), Sansone 7 (12? st Zirkzee), Barrow 6 (28? st Lykogiannis 6). In panchina: Bardi, Sosa, Bonifazi, ...

