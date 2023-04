Pagelle Bari-Como 2-2 | voti e tabellino Serie B 2022 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 15 aprile 2023) Ledi2-2, match della trentatreesima giornata diB. Il tecnico biancorosso si affida al consueto 4-3-1-2 schierando Folorunsho alle spalle del tandem Antenucci – Cheddira. Non è un primo tempo facile, però, per gli uomini offensivi biancorossi che toccano pochi palloni. Nella prima mezz’ora ilsbanda e ilne approfitta. Al 18? Ioannou si fionda su un cross deviato da Gabrielloni per firmare l’1-0 da pochi passi in tuffo. Al 26? Folorunsho sbaglia un retropassaggio e favorisce Cutrone che punta l’area e lascia partire un destro rasoterra che supera Caprile. Ad inizio ripresa Mignani si gioca le carte Botta e Morachioli. Ed è il classe 2000 a disegnare il cross che mette Cheddira nelle condizioni di firmare il gol della speranza di testa. E nel ...