Pagelle Ascoli-Sudtirol 1-0 | voti e tabellino Serie B 2022 2023

(Di sabato 15 aprile 2023) Lee ildi1-0, match valevole per la trentatreesima giornata della. Al “Del Duca” vittoria pesante per i padroni di casa, che passano con il rigore trasformato da Gondo allo scadere e compiono un passo forse decisivo verso la salvezza. Seconda sconfitta consecutiva invece per unapparso in difficoltà e salvato in più occasioni dal portiere Poluzzi. Di seguito iai protagonisti della partita.(4-3-1-2): Leali 6; Donati 6 (15? st Adjapong 5.5), Botteghin 6.5, Simic 6, Giordano 6; Collocolo 5.5, Buchel 5.5 (15? st Giovane 6), Proia 6 (31? st Eramo sv); Mendes 6 (25? st Marsura sv); Forte 6, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #SerieB Le pagelle e il tabellino di #Ascoli-#Sudtirol - psb_original : Ascoli-Südtirol, le pagelle: Poluzzi saracinesca, Eramo e Gondo decisivi #SerieB - TuttoAscoli : TMW - Frosinone-Ascoli 2-0, le pagelle: sbanda Quaranta - TuttoAscoli : TMW - Frosinone-Ascoli 2-0, le pagelle: sbanda Quaranta - TuttoAscoli : CorrAdriatico - Mendes lotta ma non incide, Bellusci ok: le pagelle -

Cuadrado poco sereno, Chiesa brilla Ledi Juventus - Sporting Lisbona: Perin si supera, ...00 Cittadella - Parma 0 - 1 15:00 Como - Genoa 2 - 2 15:00 Frosinone -2 - 0 15:00 Perugia - ......Roma anno di fondazione 1927 allenatore José Mourinho stadio Olimpico Leggi anche Ledi ...00 Cittadella - Parma 0 - 1 15:00 Como - Genoa 2 - 2 15:00 Frosinone -2 - 0 15:00 Perugia - ...CALCIO - LIGUE 1 17:00 Rennes - Reims 21:00 PSG - Lens CALCIO - EREDIVISIE 18:45 RKC Waalwijk - FC Groningen 21:00 Sparta Rotterdam - sc Heerenveen CALCIO - SERIE B 14:00- Südtirol 14:00 Bari ...

Primavera, pagelle Salernitana-Ascoli: Iervolino leader, Saponara ... SalernitanaNews.it

SAN BENEDETTO - È tempo di pagelle al palazzo comunale. Sono arrivate le valutazioni per i dirigenti comunali in riferimento all’attività prestata nel 2021. Atto a ...In attacco è quasi nullo, e anche nei ripiegamenti spesso arriva in ritardo. Saric 5: purtroppo non si contano più le prestazioni scialbe del centrocampista ex Ascoli, non imbrocca neanche una giocata ...