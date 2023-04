Pagati 2 euro l’ora per 12 ore al giorno: ecco il lavoro di oggi e di domani (Di sabato 15 aprile 2023) Casi di sfruttamento disumano che diventano sempre più frequenti. Persone costrette a lavorare 12 ore per 2 euro l’ora. Il lavoro è un diritto. La Repubblica Italiana si fonda sul lavoro onesto. Purtroppo trovano sempre più spazio i casi di sfruttamento. oggi vi sveliamo una storia che ha dell’incredibile. Lavoratori Pagati 2 euro l’ora – Ilovetrading.itIl lavoro deve migliorare la vita non peggiorarla né farci correre il rischio di perderla. Lavorare è un diritto esattamente come è un diritto essere retribuiti in misura consona a ciò che si fa. Pensavamo di esserci lasciati alle spalle le atroci storie di schiavismo ma purtroppo non è così. I casi di sfruttamento sono sempre più frequenti e si espandono a diversi settori. Ad essere ... Leggi su ilovetrading (Di sabato 15 aprile 2023) Casi di sfruttamento disumano che diventano sempre più frequenti. Persone costrette a lavorare 12 ore per 2. Ilè un diritto. La Repubblica Italiana si fonda sulonesto. Purtroppo trovano sempre più spazio i casi di sfruttamento.vi sveliamo una storia che ha dell’incredibile. Lavoratori– Ilovetrading.itIldeve migliorare la vita non peggiorarla né farci correre il rischio di perderla. Lavorare è un diritto esattamente come è un diritto essere retribuiti in misura consona a ciò che si fa. Pensavamo di esserci lasciati alle spalle le atroci storie di schiavismo ma purtroppo non è così. I casi di sfruttamento sono sempre più frequenti e si espandono a diversi settori. Ad essere ...

