(Di sabato 15 aprile 2023) Clamorose notizie dal Parco Archeologico die Velia. Grandi le sorprese, infatti, arrivano dagli scavi per riportare alla luce ilrinvenuto nel 2019 lungo le mura ovestantica. E queste numerose scoperte stanno cambiando laconosciuta dell’antica Poseidonia. Grazie aldorico con il basamento in pietra e la cella che ospitava la statuadivinità; le decorazioni in terracotta dipinta del tetto; con i gocciolatoi a forma di leone, unaa gorgone, una commovente Afrodite. Ma anche sette stupefacenti teste di toro; l’altare con la pietra scanalata per raccogliere i liquidi dei sacrifici e centinaia di ex voto: tra cui spiccano le immagini di Eros a cavallo di un delfino, che la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Paestum, ritrovamenti straordinari nel tempio greco. Si riscrive la storia della città - agenzia_nova : Nuove scoperte a Paestum, Sangiuliano: 'Ritrovamenti archeologici straordinari' - chrischristinae : Nuove straordinarie scoperte a Paestum. D’Angelo: «Ritrovamenti eccezionali» - paolopicone70 : RT @PrimaCommunica2: #Cultura Archeologia: nuovi ritrovamenti a Paestum. D’Angelo: “Uno scavo che cambierà la storia di Poseidonia” https:/… - PrimaCommunica2 : #Cultura Archeologia: nuovi ritrovamenti a Paestum. D’Angelo: “Uno scavo che cambierà la storia di Poseidonia” -

(SALERNO) - A, dai lavori per riportare alla luce il santuario scoperto nel 2019 lungo le mura della città antica, emergono importanti. Il basamento in pietra con i gradini di accesso e la ...16.21 Nuove scoperte a,eros e delfini A, dai lavori per riportare alla luce il santuario scoperto nel 2019 lungo le mura della città antica, emergono importanti. Il basamento in pietra con i gradini di accesso e la ..."Poco più di un mese fa ha proseguito mi sono recato aproprio per verificare lo stato del Parco archeologico e capire tutto quello che si può fare, anche in termini di finanziamenti, per ...

Scavi a Paestum, Eros e delfini: nuove scoperte nel tempietto Sky Tg24

Nel Parco Archeologico di Paestum ritrovamenti importanti potrebbero riscrivere la storia di uno dei più affascinanti siti d'Italia. In pratica nel sito di Capaccio-Paestum (Salerno), dai lavori per ...A Paestum, dai lavori per riportare alla luce il santuario scoperto nel 2019 lungo le mura della città antica, emergono importanti ritrovamenti. Il basamento in pietra con i gradini di accesso e la de ...