Padova, gli ecoattivisti di Ultima Generazione indagati per associazione a delinquere (Di sabato 15 aprile 2023) Per la prima volta si ipotizza un reato associativo nei confronti degli attivisti di "Ultima Generazione", il movimento a carattere ambientalista che si è fatto notare negli ultimi anni per azioni eclatanti di protesta come blocchi stradali, incatenamenti, imbrattamenti di edifici e monumenti storici come la fontana della Barcaccia a Roma e Palazzo Vecchio a Firenze. A sollevare l'ipotesi di reato di associazione per delinquere è stata la Procura della repubblica di Padova, dopo oltre due anni di indagini condotte dalla Digos della Questura su alcune azioni compiute e tentate nella città euganea, sventando anche un attacco più di carattere politico, alla sede locale della Lega. Gli accertamenti della Digos sono iniziati nel 2020, quando comparvero in alcune vetrine di negozi del centro cittadino, ...

