Padova, attivisti di Ultima Generazione indagati per associazione a delinquere. Il movimento: «Questa è repressione, noi trattati come mafiosi» (Di sabato 15 aprile 2023) Sono indagati a Padova per associazione per delinquere i membri locali di Ultima Generazione, responsabili di volantinaggi e diversi blitz ambientalisti contro monumenti della città. Contro gli attivisti si è mossa la Questura di Padova attraverso la Digos, già dal 2020: risale ad allora l’apertura del fascicolo, a seguito della prima perquisizione a casa di uno dei leader locali del gruppo. Un’indagine, riferisce ora l’Ansa, che lo scorso settembre – in piena campagna elettorale per le elezioni politiche – avrebbe permesso di impedire l’imbrattamento con vernice spray della sede regionale della Lega. A prevenire il blitz furono, si apprende ora, i pedinamenti effettuati dalla Digos ai danni degli attivisti, poi bloccati prima di ... Leggi su open.online (Di sabato 15 aprile 2023) Sonoperperi membri locali di, responsabili di volantinaggi e diversi blitz ambientalisti contro monumenti della città. Contro glisi è mossa la Questura diattraverso la Digos, già dal 2020: risale ad allora l’apertura del fascicolo, a seguito della prima perquisizione a casa di uno dei leader locali del gruppo. Un’indagine, riferisce ora l’Ansa, che lo scorso settembre – in piena campagna elettorale per le elezioni politiche – avrebbe permesso di impedire l’imbrattamento con vernice spray della sede regionale della Lega. A prevenire il blitz furono, si apprende ora, i pedinamenti effettuati dalla Digos ai danni degli, poi bloccati prima di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosati22 : RT @tempoweb: #Padova, inchiodati gli attivisti di #UltimaGenerazione: indagati per associazione a delinquere #ambiente #clima #15aprile #i… - _contrariato : RT @tempoweb: #Padova, inchiodati gli attivisti di #UltimaGenerazione: indagati per associazione a delinquere #ambiente #clima #15aprile #i… - bobocraxi : Associazione a delinquere? Per la vernice? - UltimaGenerazi1 : Sono state coinvolte anche persone che non hanno mai partecipato alle azioni. Una di loro è stata nominata 'capo de… - Maddalenapareti : RT @oiramdivito: La procura di Padova ha indagato dodici attivisti di Ultima Generazione per associazione a delinquere: una pericolosa band… -