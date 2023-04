Pacifico (Anief): "Ecco come assumere 120 mila docenti. Pensioni? A 63 anni con riscatto laurea gratuito" INTERVISTA (Di sabato 15 aprile 2023) Il decreto, che deve essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, non fa altro che ripetere gli errori degli ultimi sette anni e non risolve il problema della precarietà. Alcuni giorni fa avete ... Leggi su orizzontescuola (Di sabato 15 aprile 2023) Il decreto, che deve essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, non fa altro che ripetere gli errori degli ultimi settee non risolve il problema della precarietà. Alcuni giorni fa avete ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Pacifico (Anief): “Ecco come assumere 120 mila docenti. Pensioni? A 63 anni con riscatto laurea gratuito” INTERVISTA - AniefTorino : Pacifico (Anief): “Ecco come assumere 120 mila docenti. Pensioni? A 63 anni con riscatto laurea gratuito” INTERVISTA - Agenparl : Organici 23/24, soltanto 6.004 posti in deroga da assegnare per le scuole in ... - -