Pa, Cgia: flop spending review, in 2022 spesa record (Di sabato 15 aprile 2023) La spesa complessiva per il mantenimento della struttura statale ha raggiunto i 115,2 miliardi euro Nel 2022 la spesa complessiva per il mantenimento della struttura statale ha raggiunto i 115,2 miliardi euro, una soglia mai toccata prima. Un importo record, quest'ultimo, più del doppio dei 51,5 miliardi che la Pa ha speso l'anno scorso per gli investimenti che servono a realizzare o implementare i servizi (impianti e macchinari nell'istruzione, sanità, trasporti, etc.), costruzioni e opere di pubblica utilità (ospedali, scuole, asili, infrastrutture viarie) e ad acquisire prodotti di proprietà intellettuale (ricerca e sviluppo, software, etc.). A calcolarlo è l'Ufficio studi della Cgia di Mestre, rimarcando l'impatto avuto in questi anni dal Covid. Va comunque sottolineato che a spingere all'insù i ...

