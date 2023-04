Ostia. La storia di Carlotta: “L’autismo non mi ha mai fermata, oggi suono e pratico sport” (Di sabato 15 aprile 2023) Ostia – “Quando Carlotta è nata sapevo che qualcosa non andava. Mi dicevano che ero ansiosa. Ma noi mamme abbiamo un sesto senso. La diagnosi di autismo è arrivata qualche anno dopo. Fu tremendo. Non lo accettavo. All’inizio non sai dove sbattere la testa, fai tanti errori. L’amore per i tuoi figli ti fa scalare le montagne. Ma devi anche avere la fortuna di trovare centri e persone giuste”. Mamma Sabrina sfoglia l’album dei ricordi. Si sofferma su ogni fotogramma che corre veloce in quegli occhi che hanno catturato attimo per attimo questi 23 anni “faticosi ma anche ricchissimi di soddisfazioni”. “oggi è una ragazza serena, che fa sport, suona. Ha iniziato un tirocinio lavorativo. Ma non è stato sempre così. Da piccola era autolesionista, problematica. Per 3 anni non siamo usciti di casa” “Seguiamo ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 15 aprile 2023)– “Quandoè nata sapevo che qualcosa non andava. Mi dicevano che ero ansiosa. Ma noi mamme abbiamo un sesto senso. La diagnosi di autismo è arrivata qualche anno dopo. Fu tremendo. Non lo accettavo. All’inizio non sai dove sbattere la testa, fai tanti errori. L’amore per i tuoi figli ti fa scalare le montagne. Ma devi anche avere la fortuna di trovare centri e persone giuste”. Mamma Sabrina sfoglia l’album dei ricordi. Si sofferma su ogni fotogramma che corre veloce in quegli occhi che hanno catturato attimo per attimo questi 23 anni “faticosi ma anche ricchissimi di soddisfazioni”. “è una ragazza serena, che fa, suona. Ha iniziato un tirocinio lavorativo. Ma non è stato sempre così. Da piccola era autolesionista, problematica. Per 3 anni non siamo usciti di casa” “Seguiamo ...

