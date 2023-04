Ospite Clara Soccini | la Giulia di Mare fuori Presenta Origami all' alba | il singolo con cui ha ottenuto il disco di platino

Leggi su iodonna

(Di sabato 15 aprile 2023) Il Serale di Amici 2023 è a metà del suo percorso. Dopo le eliminazioni delle scorse settimane, i concorrenti ancora in gara sono 9. E dopo la quinta puntata – in onda stasera alle 21.25 circa su Canale 5 – rimarranno in 8. A giudicare le esibizioni di ballerini e cantanti c’è l triade composta dai giudici Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio. Il direttore artistico di questa edizione è Stéphane Jarny. Amici 2023: gli allievi rimasti in gara nel serale guarda le foto Leggi anche › “Amici 2023”, nella quarta puntata ...