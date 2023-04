Osimhen in campo con il Verona: Spalletti ha deciso! (Di sabato 15 aprile 2023) Victor Osimhen pronto a scendere in campo durante Napoli-Verona, l’attaccante nigeriano parte dalla panchina. Osimhen non vede l’ora di poter scendere in campo. Fosse stato per lui avrebbe giocato anche il match di andata di Champions League, ma i medici hanno consigliato massima prudenza, per averlo al meglio per la sfida di ritorno. Ieri Spalletti in conferenza stampa ha confermato che Osimhen sarà convocato per Napoli-Verona. Ma il tecnico azzurro non lo porterà solo in panchina, vuole anche dargli qualche minuto. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “Il centravanti nigeriano scruterà il Verona e vedrà all’orizzonte il Milan nel senso che l’idea di Spalletti – esplicitata anche nella conferenza di ieri – è di ... Leggi su napolipiu (Di sabato 15 aprile 2023) Victorpronto a scendere indurante Napoli-, l’attaccante nigeriano parte dalla panchina.non vede l’ora di poter scendere in. Fosse stato per lui avrebbe giocato anche il match di andata di Champions League, ma i medici hanno consigliato massima prudenza, per averlo al meglio per la sfida di ritorno. Ieriin conferenza stampa ha confermato chesarà convocato per Napoli-. Ma il tecnico azzurro non lo porterà solo in panchina, vuole anche dargli qualche minuto. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “Il centravanti nigeriano scruterà ile vedrà all’orizzonte il Milan nel senso che l’idea di– esplicitata anche nella conferenza di ieri – è di ...

