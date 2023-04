Osimhen ci è mancato come la brezza di vento nella calura in mezzo a traffico al Corso Malta (Di sabato 15 aprile 2023) Dopo sei minuti dall’inizio del primo tempo già ho cominciato a registrare i minuti persi dal Verona. Un minuto e venti secondi di media per le rimesse laterali (ne hanno battute 12), Due minuti circa per quelle da fondo. Al netto dei 95 minuti e 20 secondi giocati totali, so venuti a Napoli per guardarsi la partita, non per giocarla. La Serie B è un finale degno. Tempo effettivo e campionato con meno squadre è la sola via! Martedì ci giochiamo la storia ed è vero ma quest’allenamento ci lascia l’urlo strozzato in gola ed una sottile amarezza: quella di non accorciare la matematica certezza per raggiungere la grande gioia. Demme è tenero, un bravo ragazzo ma LobCop è è l’essenziale visibile agli occhi. Senza di lui s’addorma ‘a creatura. Mentre cercavamo di capire come spostare il pullman scaligero, mancava un rosso a Ceccherini. Lozano si sbatte ma non incide; ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 15 aprile 2023) Dopo sei minuti dall’inizio del primo tempo già ho cominciato a registrare i minuti persi dal Verona. Un minuto e venti secondi di media per le rimesse laterali (ne hanno battute 12), Due minuti circa per quelle da fondo. Al netto dei 95 minuti e 20 secondi giocati totali, so venuti a Napoli per guardarsi la partita, non per giocarla. La Serie B è un finale degno. Tempo effettivo e campionato con meno squadre è la sola via! Martedì ci giochiamo la storia ed è vero ma quest’allenamento ci lascia l’urlo strozzato in gola ed una sottile amarezza: quella di non accorciare la matematica certezza per raggiungere la grande gioia. Demme è tenero, un bravo ragazzo ma LobCop è è l’essenziale visibile agli occhi. Senza di lui s’addorma ‘a creatura. Mentre cercavamo di capirespostare il pullman scaligero, mancava un rosso a Ceccherini. Lozano si sbatte ma non incide; ...

