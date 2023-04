Oroscopo 15 aprile 2023

(Di sabato 15 aprile 2023) La Luna in Acquario si collega a Giove in Ariete alle 12:36 e al Sole in Ariete alle 17:16, ispirando un’atmosfera divertente e spigliata. Le persone potrebbero sentirsi particolarmente ottimiste e aperte! La Luna entra nei Pesci alle 00:57, ispirando creatività e compassione. Ariete: 20 marzo– 20La Luna in Acquario

Non iniziare il weekend senza leggere il tuo! ARIETEWEEK - END 15- 162023del week - end Ariete : La luna in Acquario rivolta in avanti attiva i corpi ...Ariete Potresti trovarti in una posizione economicamente sicura, mentre il denaro scorre. È probabile che si occupi di mantenersi in forma e ...Ariete Finanziariamente, sarai in grado di proteggere la tua posizione frenando le spese non necessarie. Non sono previsti problemi di salute. Potresti ...

Oroscopo Paolo Fox del weekend, le previsioni di oggi: sabato 15 aprile 2023 SuperGuidaTV

Quali sono i segni fortunati ad aprile. Questo è il loro mese, perché finalmente riceveranno delle bellissime notizie.Venere è dalla tua parte, il cielo ti sorride, quindi puoi lasciarti andare totalmente all’amore. La classifica di Fox dalla 12° posizione alla 9° posizione. Sagittario… Leggi ...