Ora il Vaticano accusa Orlandi e il suo legale | “Chiediamo prove | ma si tirano indietro C’è da pensare male”

«Incontro-lampo dell'avvocato Laura Sgrò con il Promotore di Giustizia del Vaticano Alessandro Diddi: la mattina di sabato 15 aprile la legale della famiglia Orlandi si è recata in Vaticano dov'era stata convocata in qualità di testimone per riferire in merito alle fonti delle informazioni riguardanti Giovanni Paolo II e più in generale sul caso della ragazza scomparsa». Lo riporta il sito Vatican news, descrivendo uno scenario completamente ribaltato rispetto a quello apparso finora. «L'avvocato – fa sapere il sito Vaticano – ha scelto di opporre il segreto professionale e dunque si è rifiutata di riferire da chi lei e Pietro Orlandi abbiano raccolto le "voci" sulle presunte abitudini di Papa Wojtyla che, secondo quanto raccontato dal fratello di Emanuela durante la trasmissione Di ...

