Optima Super Mobile con 100 GB | ecco come averla

Leggi su tecnoandroid

(Di sabato 15 aprile 2023) TecnoAndroid In quest’ultimo periodo gli utenti hanno deciso di attivare le offerte di retedi alcuni operatori telefonici virtuali. Questo perché al giorno d’oggi offrono davvero tanto ad un prezzo davvero molto basso. Tra questi, c’è ad esempio. Tra le sue offerte più convenienti, c’èma sarà disponile ancora per poco tempo., ancora poco tempo per attivarla con 100 GB di traffico dati Una delle offerte più interessanti del momento è senza ombra di dubbio. L’offerta del noto operatore telefonico virtuale, infatti, offre ad un prezzo davvero molto basso ben 100 GB di traffico dati, validi per ...