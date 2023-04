Operato al cervello dimesso senza terapia (Di sabato 15 aprile 2023) Operato la cervello e dimesso dopo senza certificato e terapia. Un paziente oncologico si è rivolto al Medico di base Paziente oncologico Operato al cervello dimesso senza certificato e senza terapia. Di vicende simili ne abbiamo raccontate tante, ma questa è veramente grave. A darne testimonianza ancora una volta il dottor Gianni Verde, medico di medicina Generale a Qualiano e Consigliere FIMMG ASL Napoli 2 Nord. Un suo paziente si reca nello studio con un drenaggio al cervello dopo una operazione per l’asportazione di un tumore. Il signor P.F. è un paziente oncologico affetto da melanoma con metastasi al cervello ed aveva subito da poco un intervento ... Leggi su puntomagazine (Di sabato 15 aprile 2023)ladopocertificato e. Un paziente oncologico si è rivolto al Medico di base Paziente oncologicoalcertificato e. Di vicende simili ne abbiamo raccontate tante, ma questa è veramente grave. A darne testimonianza ancora una volta il dottor Gianni Verde, medico di medicina Generale a Qualiano e Consigliere FIMMG ASL Napoli 2 Nord. Un suo paziente si reca nello studio con un drenaggio aldopo una operazione per l’asportazione di un tumore. Il signor P.F. è un paziente oncologico affetto da melanoma con metastasi aled aveva subito da poco un intervento ...

