Omicidio - suicidio in Francia: papà uccide i figlioletti di 5 e 7 anni, poi si toglie la vita (Di sabato 15 aprile 2023) Orrore in Francia dove due bambini , due fratellini di appena 5 e 7 anni sono stati uccisi a colpi di pistola in casa: è successo ieri sera nella regione dell'Oise, a poche decine di chilometri a Nord ... Leggi su leggo (Di sabato 15 aprile 2023) Orrore indove due bambini , due fratellini di appena 5 e 7sono stati uccisi a colpi di pistola in casa: è successo ieri sera nella regione dell'Oise, a poche decine di chilometri a Nord ...

