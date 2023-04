Olympiacos, per la panchina è fatta per un ex Milan e Napoli (Di sabato 15 aprile 2023) L’Olympiacos ha deciso di cambiare guida tecnica per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da diversi media, il club più... Leggi su calciomercato (Di sabato 15 aprile 2023) L’ha deciso di cambiare guida tecnica per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da diversi media, il club più...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... scuroscuroscuro : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Olympiacos, scelto Gennaro #Gattuso per la prossima stagione: l’affare è ormai ad un passo ?? Le ultime #LeBombeDiV… - LeBombeDiVlad : ???? #Olympiacos, scelto Gennaro #Gattuso per la prossima stagione: l’affare è ormai ad un passo ?? Le ultime… - ohmyramsey : comunque bho solita merdazza, contenta per gatti e per szczesny che sembra stia bene adesso posso tornare a pensare all’olympiacos - Sacco_69 : RT @parallelecinico: In una sera di novembre di quella stagione 2012/2013 iniziata un po’ in sordina, il telefono di Bartzokas squilla. È u… - pbrex668 : RT @parallelecinico: La storia di Georgios come allenatore passerà poi da una grandissima stagione al Lokomotiv Kuban trascinato alle Final… -