Olivera | “Milan? Non ci pensiamo | abbiamo un altro obiettivo”

(Di sabato 15 aprile 2023) Alle ore 18 andrà in scena Napoli-Hellas Verona, match valevole per la trentesima giornata di Serie A. Partenopei che arrivano alla partita dopo il KO a San Siro contro ilper 1 a 0 nella gara d’andata dei quarti di finale di Champions League e che cercano una vittoria per avvicinarsi sempre di più allo Scudetto. L’Hellas Verona invece nell’ultima partita di campionato è riuscito a strappare i tre punti contro il Sassuolo rimontando dall’1 a 0 degli emiliani fino al 2 a 1 segnato al 95esimo da Gaich. Veronesi che attualmente si ritrovano al terzultimo posto della classifica con 22 punti, a meno quattro dallo Spezia che però ha già giocato la propria partita di questa giornata. Mathiasdurante il pre-partita di Napoli-Hellas Veronasicuro: “Dobbiamo vincere!” Mathiasha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Torrenapoli1 : @d_abbate Forse anche Olivera se lo vuole far giocare col Milan - mille9ventisei : @_beeinlove_ olivera serviva martedì. deluso da questa scelta. m.rui è in fase calante e in champions prima del mil… - spunfetto : @Torrenapoli1 Verosimilmente, dei giocatori schierati oggi dovremmo vedere contro il Milan 'solo': Meret, Juan Jesu… - D_IP17 : Non c’è un lato positivo in questa formazione Olivera titolare vuol dire che col Milan ci sarà di nuovo quel basta… - vestitidiodio : ma olivera titolare oggi significa che contro il milan gioca di nuovo mario rui? dio cane -

Spalletti fa un ampio turnover in vista della gara di Champions di martedì cola Fuorigrotta. In difesa c'è Juan Jesus assieme a Kim cona sinistra, a centrocampo si rivede dal 1' Demme ...In previsione della sfida con il, contro l'Hellas Spalletti propone un turnover ragionato , ... Di seguito le formazioni ufficiali: NAPOLI - Meret; Di Lorenzo, Kim, Jesus,; Anguissa, Demme,...... Osimhen è tornato ma va in panchina, Di Lorenzo invece parte titolare così come Anguissa e Kim che in Champions League colsaranno squalificati. In difesa chance Juan Jesus, cona ...

Dove vedere Napoli-Milan in tv e streaming Goal Italia

NAPOLI - Di seguito le formazioni ufficiali di Napoli-Verona, match valido per la 30esima giornata del campionato di Serie A allo Stadio Diego Armando Maradona. Luciano Spalletti opta per alcuni cambi ...Il Napoli, attraverso i propri canali social, ha diramato la formazione ufficiale che affronterà il Verona, nel match valido per la 30esima giornata di Serie A. Luciano Spalletti opta per alcuni cambi ...