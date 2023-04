“Olindo e Rosa innocenti” Il pg chiede di riaprire il caso di Erba | errore giudiziario

(Di sabato 15 aprile 2023) Il processo suRomano eBazzi va rivisto. La richiesta di revisione del procedimentosulla strage diè arrivata dal pg di Milano Cuno Tarfusser, che giustifica così le sue mosse: “Il contesto in cui le tre prove, riconoscimento da parte del testimone oculare Mario Frigerio e macchia di sangue trovata sul battitacco dell'auto diRomano, prima e le confessioni (die della moglieBazzi), successivamente, sono maturate è un contesto che definire ‘malato' è fare esercizio di eufemismo. Si tratta di considerazioni e di osservazioni che, se approfondite e valutate, avrebbero già sin dal giudizio di primo grado potuto portare ad un diverso esito processuale, ma che oggi probabilmente da sole non avrebbero la forza necessaria per ...

Strage di Erba, ecco perché la Procura vuole riaprire l'indagine su Olindo e Rosa Corriere Milano

