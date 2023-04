Oligarca russo evaso dai domiciliari Manovre per scusare i nostri 007

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 15 aprile 2023) Gli ingredienti della spy story ci sono tutti. Un uomo d’affari, figlio di un politico con amicizie potenti, è ricercato dagli Usa e viene arrestato in un aeroporto italiano, finisce aie poi fugge con lo zampino degli 007 del suo Paese. Parliamo dell’evasione-esfiltrazione di Artem Uss. Il 40enne, figlio di un governatore della regione siberiana di Krasnoyarsk, molto vicino a Putin, svanito nel nulla il 22 marzo scorso, dopo essere stato fermato a Milano e messo ai(con un braccialetto elettronico alla caviglia) nel comune lombardo di Basiglio. Una vicenda che rischia di trasformarsi in una grana, non tanto per la giustizia italiana, bensì per la nostra intelligence. Il governo avrebbe scaricato la colpa della fuga di Artem Uss sui giudici di Milano. Ma la versione che giova alla Belloni è smentita dal ...