Olanda, via libera all’eutanasia per i bambini sotto i 12 anni con malattie incurabili (Di sabato 15 aprile 2023) In Olanda il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera per rendere legale l’eutanasia per i bambini affetti da malattie incurabili nell’età compresa tra uno e dodici anni. Si tratta di una norma che segue le linee guida indicate dal Ministro della Salute Ernst Kuipers nel 2022. Finora il protocollo era valido esclusivamente per i neonati, mentre ora potrà essere applicato anche ai bambini di età non superiore ai 12 anni “che soffrono in modo insopportabile e per i quali le opzioni di cure palliative non sono sufficienti ad alleviare i sintomi”. Sulla base delle stime effettuate dal governo, a beneficiare del provvedimento potrebbero essere tra i 5 e i 10 bambini l’anno. Era ormai da diverso tempo che i medici in ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 15 aprile 2023) Inil Consiglio dei Ministri ha dato il viaper rendere legale l’eutanasia per iaffetti danell’età compresa tra uno e dodici. Si tratta di una norma che segue le linee guida indicate dal Ministro della Salute Ernst Kuipers nel 2022. Finora il protocollo era valido esclusivamente per i neonati, mentre ora potrà essere applicato anche aidi età non superiore ai 12“che soffrono in modo insopportabile e per i quali le opzioni di cure palliative non sono sufficienti ad alleviare i sintomi”. Sulla base delle stime effettuate dal governo, a beneficiare del provvedimento potrebbero essere tra i 5 e i 10l’anno. Era ormai da diverso tempo che i medici in ...

