Ogni volta che usi chatGPT consumi circa 2 litri di acqua potabile (Di sabato 15 aprile 2023) TecnoAndroid I software di Intelligenza Artificiale come chatGPT di OpenAI e Bard di Google consumano molta energia e richiedono data center di grandi dimensioni. Per questo motivo il raffreddamento di queste strutture comporta un enorme spreco di acqua. Ad esempio, uno studio dell’Università del Colorado Riverside e dell’Università del Texas ad Arlington ha calcolato che l’addestramento di chatGPT-3 ha consumato 700.000 litri di acqua dolce per il raffreddamento del data center. Un enorme spreco di acqua se consideriamo attualmente a che ritmo viene utilizzato. Per fare una comparazione, è una quantità sufficiente di acqua che serve per realizzare 370 auto BMW o 320 Tesla. Mentre lo scambio di conversazioni di un utente medio con chatGPT equivale al ... Leggi su tecnoandroid (Di sabato 15 aprile 2023) TecnoAndroid I software di Intelligenza Artificiale comedi OpenAI e Bard di Google consumano molta energia e richiedono data center di grandi dimensioni. Per questo motivo il raffreddamento di queste strutture comporta un enorme spreco di. Ad esempio, uno studio dell’Università del Colorado Riverside e dell’Università del Texas ad Arlington ha calcolato che l’addestramento di-3 ha consumato 700.000didolce per il raffreddamento del data center. Un enorme spreco dise consideriamo attualmente a che ritmo viene utilizzato. Per fare una comparazione, è una quantità sufficiente diche serve per realizzare 370 auto BMW o 320 Tesla. Mentre lo scambio di conversazioni di un utente medio conequivale al ...

