Oggi 15 aprile: San Damiano de Veuster. Eroe della carità più estrema, mostra al mondo la bellezza del cristiano (Di sabato 15 aprile 2023) Padre Damiano è conosciuto come l'«apostolo dei lebbrosi». Col dono totale di sé, mostrò al mondo la bellezza dell'amore cristiano. Anche non cristiani riconobbero la grandezza della sua testimonianza e si ispireranno al suo esempio. Padre Damiano, l'apostolo dei lebbrosi, al secolo si chiamava Joseph de Veuster. Nato nel Belgio fiammingo nel 1840, è il L'articolo proviene da La Luce di Maria.

