Nuovo album per Sergio Cammariere: in "Una nuova giornata" ritorno alle origini (Di sabato 15 aprile 2023) «Quando ho lasciato la mia terra, Crotone , a 18 anni per dedicarmi a questo grande sogno, non immaginavo ancora quanto possa essere sorprendente la vita», a parlare è Sergio Cammariere , uno dei cantautori... Leggi su feedpress.me (Di sabato 15 aprile 2023) «Quando ho lasciato la mia terra, Crotone , a 18 anni per dedicarmi a questo grande sogno, non immaginavo ancora quanto possa essere sorprendente la vita», a parlare è, uno dei cantautori...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiodatoMusic : “Ma sì staremo a vedere, ma con gli occhiali da sole in faccia per non farvi vedere cosa portiamo giù in fondo agl… - frankgabbani : .@levantecanta, grazie per aver portato questa bellissima canzone del tuo nuovo album sul palco di #CiVuoleUnFiore!… - fabfazio : Domenica parleremo del suo nuovo attesissimo album #Subtract @edsheeran a @chetempochefa #ctcf - 1trippdif : RT @lixvspos: Lali con questo nuovo album ha celebrato le dive della sua vita e ha finito col celebrare la più diva di tutte, cioè se stess… - iosonoungatto_ : RT @frankgabbani: .@levantecanta, grazie per aver portato questa bellissima canzone del tuo nuovo album sul palco di #CiVuoleUnFiore! Ci ha… -