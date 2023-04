(Di sabato 15 aprile 2023)ha fatto il suo dovere ieri nei 100 metri dorso agli Assoluti primaverili diin vasca lunga in corso di svolgimento a Riccione. Nonostante una condizione fisica non perfetta, l’italiano classe 2001 ha conquistato il titolo tricolore in 53.36 e ha ottenuto il pass per ildi Fukuoka (Giappone) che si terrà dal 23 al 30 luglio 2023. “Il crono lascia ilche trova – ha affermatoa fine gara -. 53”3 è abbastanza lento guardando gli standard che stanno facendo adesso in giro per il mondo.peròdellae ora posso lavorare più tranquillamente”. Il nativo di Thiene, che aldell’anno scorso ha fatto segnare il nuovo record del mondo nei 100 dorso, ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Swim4life_it : Nove Azzurri qualificati dopo due giornate di Assoluti, i 200 stile a Simona Quadarella premiata da Federica Pelleg… - corsia4it : #nuoto #Assoluti2023 ???? Nella seconda giornata di gare l’attesa è elevatissima, soprattutto per le prestazioni di… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #AssolutinuotoRiccione2023 #ThomasCeccon Nuoto, Thomas Ceccon: “Ho commesso qualche errore di t… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #Campionatiitalianinuoto2023 #ThomasCeccon Nuoto, Thomas Ceccon vince i 100 dorso a Riccione e… -

Ceccon (Fiamme Oro/Leosport) 53'36 qualificato per Fukuoka 2023 2. Michele Lamberti (Fiamme Gialle/GAM Team Brescia) 54'52 3. Lorenzo Mora (Fiamme Rosse/AmiciVVFF Modena) 54'75 200 rana ...Dorso e raneCeccon si qualifica (è il settimo azzurro) ai Mondiali di luglio a Fukuoka dove dunque potrà tentare di difendere il titolo conquistato un anno fa a Budapest col record mondiale ...Vince la finale A un buon Federico Burdisso (CS Esercito - Aurelia) in 23.52 davanti a ... Vince la finale ACeccon (Fiamme oro - Leosport) e stacca il primo pass per il Giappone di ...

Nuoto, Thomas Ceccon: "Il tempo è alto, ma sono contento per la qualificazione al Mondiale" OA Sport

Thomas Ceccon ha fatto il suo dovere ieri nei 100 metri dorso agli Assoluti primaverili di nuoto in vasca lunga in corso di svolgimento a Riccione. Nonostante una condizione fisica non perfetta, l’ita ...Due giornate, nove pass per i Mondiali di Fukuoka già raggiunti dai nuotatori azzurri. Un buon bottino allo stadio del nuoto di Riccione, per gli Assoluti UnipolSai 2023. I più attesi di ieri erano Ma ...