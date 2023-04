Nuoto | Simona Quadarella | “Sono felice per il mio tempo | quest’anno mi sento bene”

(Di sabato 15 aprile 2023) Altra ottima prova diagli Assoluti primaverili diin vasca lunga in corso di svolgimento a Riccione. Dopo la vittoria nei 200 e 800 sl (in questo secondo caso con annesso biglietto per il Mondiale di Fukuoka), la romana mostra il suo talento anche nei 1500 sl e con un buon 15’53”29 conquista un altro titolo italiano e un altro pass per la rassegna iridata che si terrà in Giappone dal 23 al 30 luglio 2023. “Ho fatto unche speravo di ottenere facendo una gara regolare. 15’53” è buono – ha dichiaratosubito dopo la sua gara davanti ai microfoni di Rai Sport -. È praticamente il crono che ho fatto agli Europei e quindi va benissimo così visto che siamo ad aprile”. Dopo un lungo periodo di difficoltà, la classe 1998 sembra aver ritrovato la giusta lucidità: ...

Nuoto, Simona Quadarella vince gli 800 metri agli Assoluti di Riccione e stacca il pass per Fukuoka OA Sport

