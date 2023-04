Nuoto | Simona Quadarella conquista il titolo dei 1500 sl agli Assoluti e il pass per Fukuoka

Leggi su oasport

(Di sabato 15 aprile 2023) Non era minimamente in dubbio il successo diai Campionati Italianidi Riccione, con l’azzurra che rispetto alle avversarie ha semplicemente una, due se non tre marce in più. L’unico pensiero per la romana era di capire se potesse mettersi in tasca il biglietto per i Mondiali dianche neistile libero. La romana parte bene, tenendo per bene il ritmo nella prima metà do gara rimanendo sempre attorno ai 31 secondi e mezzo per vasca. Dopo aver messo su il proprio ritmo, arriva l’accelerata giusta negli ultimi 200 metri: il suo 15’53”29 le permette di mettersi in tasca il biglietto per il Giappone anche in questa specialità. La seconda piazza è appannaggio di Ginevra Taddeucci: la ragazza del Circolo Canottieri Napoli riesce a tenere un proprio ritmo e ...