Nuoto, Gregorio Paltrinieri vince gli 800 sl a Riccione, ma senza pass mondiale (Di sabato 15 aprile 2023) Non la prestazione che si sperava. Gregorio Paltrinieri voleva fare bene negli 800 stile libero degli Assoluti primaverili di Nuoto a Riccione. Nella competizione nazionale, che mette in palio la qualificazione ai Mondiali di Fukuoka (Giappone) in programma dal 23 al 30 luglio, il carpigiano ha ottenuto il titolo tricolore, ma senza la soddisfazione del pass iridato. Greg ha iniziato la sua prova al solito modo: partenza lanciata e un passaggio buono ed equilibrato di 3:51.68 ai 400 metri. Nella seconda parte della prova però sono mancati quei passaggi da 28? ogni 50 metri che avrebbero potuto fare la differenza. Di conseguenza, il 7:46.47 non può soddisfare il carpigiano che aveva come target il 7:44.00 fissato dalla FIN.

