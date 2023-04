(Di sabato 15 aprile 2023) È arrivato ieri un successo agrodolce pernei 50 delfino agli Assoluti primaverili diin vasca lunga che sisvolgendo a Riccione. L’italiano classe 2001 può sorridere sicuramente per il titolo italiano, ma il mancato tempo minimo per qualificarsi al Mondiale di Fukuoka 2023 lascia un po’ di amaro in bocca. Niente preoccupazione però comunque per, che ha cominciato da poco un nuovo percorso e ora punta praticamente tutto: “Visto che nella staffetta mancava un delfinista, ho deciso di puntare su quello. È proprio per questo che mi sono concentratoe i. Purtroppo ancora il 200 farfalla non ce ...

Nuoto•com | Federico Poggio e Nicolò Martinenghi insieme a Fukuoka nei 100 rana.

Burdisso (Esercito/Aurelia) 23'52 2. Christian Ferraro (Mongtebelluna) 23'68 3. Giovanni Izzo (Imolanuoto) 23'83 100 farfalla junior F 1. Alice Dimaggio (Olimpica Salentina) 1'00'...Vince la finale A un buonBurdisso (CS Esercito - Aurelia) in 23.52 davanti a Ferraro, 23.68, e Izzo, 23.83. Non abbastanza veloce il classe 2001, serviva scendere sotto il 23.10, per ...

Nuoto, Federico Burdisso: "Mi sto concentrando sulla velocità e i risultati stanno arrivando, voglio arrivare al 100% a Parigi 2024" OA Sport

Nicolò Martinenghi ha chiuso ieri al secondo posto nella finale dei 100 rana agli Assoluti primaverili di nuoto in vasca lunga in corso di svolgimento a Riccione. Il campione del mondo in carica su qu ...Due giornate, nove pass per i Mondiali di Fukuoka già raggiunti dai nuotatori azzurri. Un buon bottino allo stadio del nuoto di Riccione, per gli Assoluti UnipolSai 2023. I più attesi di ieri erano Ma ...