Nuoto, Federica Pellegrini: "Spero di aver insegnato alle giovani. Abbiamo progetti per agevolare gli atleti"

Si stanno svolgendo in questi giorni gli Assoluti Primaverili di Nuoto a Riccione e tra i presenti non manca ovviamente, anche se non più ormai in veste di atleta, Federica Pellegrini. La campionessa olimpica dei 200 stile libero a Pechino 2008 è stata dunque intercettata dai microfoni per un'intervista e ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni. "Questa piscina crea sempre tante emozioni – ha esordito Pellegrini -. Secondo me il mio orologio biologico è ancora settato sulle prime due settimane di aprile perché io è già da qualche giorno che faccio fatica a dormire e ho la tachicardia". La classe 1988 spera di essere stata un esempio positivo per i giovani: "Spero di aver insegnato qualcosa soprattutto nelle gare che ho fatto.

