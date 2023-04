Nuoto, Campionati italiani 2023: Alessandro Miressi scalda i motori nei 100 sl, Razzetti e Franceschi in controllo nelle batterie (Di sabato 15 aprile 2023) Sono andate in archivio le batterie della terza giornata degli Assoluti primaverili di Nuoto in vasca lunga a Riccione. Nel pomeriggio, a partire dalle 18.30, ci saranno le Finali che assegneranno i titoli e definiranno i qualificati nelle singole specialità ai prossimi Mondiali di Fukuoka (Giappone), in programma dal 23 al 30 luglio. In attesa di Gregorio Paltrinieri nel tardo pomeriggio, il francese Damien Joly ha mostrato chiari segnali di vitalità negli 800 stile libero uomini, ottenendo il miglior crono di 7:55.85. In casa Italia, da segnalare il miglior crono di Pasquale Sanzullo (7:58.20), specialista delle acque libere e dedito anche alla vasca nell’ultimo periodo. Nei 200 misti donne si è badato al controllo e alla gestione delle energie. La migliore è stata Anita Gastaldi in 2:15.18, ma le favorite per la ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) Sono andate in archivio ledella terza giornata degli Assoluti primaverili diin vasca lunga a Riccione. Nel pomeriggio, a partire dalle 18.30, ci saranno le Finali che assegneranno i titoli e definiranno i qualificatisingole specialità ai prossimi Mondiali di Fukuoka (Giappone), in programma dal 23 al 30 luglio. In attesa di Gregorio Paltrinieri nel tardo pomeriggio, il francese Damien Joly ha mostrato chiari segnali di vitalità negli 800 stile libero uomini, ottenendo il miglior crono di 7:55.85. In casa Italia, da segnalare il miglior crono di Pasquale Sanzullo (7:58.20), specialista delle acque libere e dedito anche alla vasca nell’ultimo periodo. Nei 200 misti donne si è badato ale alla gestione delle energie. La migliore è stata Anita Gastaldi in 2:15.18, ma le favorite per la ...

