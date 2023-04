Nuoto | Alessandro Miressi prevale nei 100 sl a Riccione | ma manca il tempo per i Mondiali di Fukuoka

Leggi su oasport

(Di sabato 15 aprile 2023) Una prestazione sottotono. Molto deluso e amareggiato, al termine della gara dei 100 stile libero degli Assoluti primaverili di. Nella prova valida per il titolo tricolore e finalizzata a centrare la qualificazione per idi(Giappone), il velocista piemontese ha deluso le aspettative. Puntava a un crono che andasse ad abbattere il muro dei 48? Mirex e invece il classe ’98 non è andato oltre il 48.61, non sufficiente per centrare l’obiettivo, visto il-limite di 48.34. Alla vigilia, si pensava che questo riferimento fosse alla portata e invece niente da fare. Un passaggio ai 50 metri non velocissimo quello diin 23.14, ma are in maniera clamorosa è stato il ritorno, ...